Уряд запроваджує програми по збереженню робочих місць та зарплат – Ігор Петрашко

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Уряд працює над створенням оперативних програм по збереженню робочих місць та зарплат українців на час карантину та після наслідків коронавірусної кризи, повідомляє Урядовий портал, інформує NNS.

Про це розповів в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером» Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Більшість урядових програм спрямовані на те, щоб підприємства могли отримати кошти для виплати зарплат та не звільняти людей.

Ігор Петрашко заявив, що у разі підтримання Верховною Радою змін до Державного бюджету запрацює програма по так званому «тимчасовому безробіттю». Програма передбачає, що підприємства, які залучають працівників до роботи частково, отримуватимуть компенсацію на виплати таким працівникам.

«Тобто по суті ми кажемо: не звільняйте людей. Ми вам будемо виплачувати до суми мінімального розміру зарплати на цих людей, які не повністю зайняті», - розповів Міністр.

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Окрім цього, Ігор Петрашко анонсував створення двох програм щодо збереження робочих місць шляхом зменшення кредитного навантаження на бізнес. Перша програма передбачає компенсацію відсоткової ставки по кредитах тим підприємствам, які збережуть робочі місця. Планується, що програма буде запущена вже з наступного тижня.

Також, за словами Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Уряд пропонує створити програму «Нові гроші», яка передбачатиме надання підприємствам кредитів для оплати праці працівникам під гарантії держави.

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«Уряд надасть державну гарантію під такі кредити і підприємство буде оплачувати 5% на нові кошти. Підприємство зможе отримати і направити ці кошти на фонд оплати праці, збереження робочих місць», - повідомив Ігор Петрашко.