Уряд вніс зміни до карантинних обмежень

- 09 квіт. 2020
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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише Укрінформ, передає NNS.
Так, уряд доповнив перелік об'єктів, яким дозволено працювати на час карантину.
Які об'єкти ще зможуть працювати:
- поштової та кур'єрської діяльності;
- будівельних робіт;
- зі збирання і заготівлі відходів;
- заклади торгівлі будівельними матеріалами;
- хімчистки.
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Які категорії людей, що старші 60 років, не потребують самоізоляції:
- держчиновники, депутати всіх рівнів, мери, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону «Про запобігання корупції»;
- військовослужбовці, працівники Збройних сил України та інші правоохоронці;
- особи, які беруть участь у заходах по боротьбі з поширенням коронавіруса;
- особи, які забезпечують діяльність критичних підприємств.
Як повідомлялося раніше, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.
Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.
Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.
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