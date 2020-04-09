Уряд вніс зміни до карантинних обмежень

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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише Укрінформ, передає NNS.

Так, уряд доповнив перелік об'єктів, яким дозволено працювати на час карантину.

Які об'єкти ще зможуть працювати:

поштової та кур'єрської діяльності;

будівельних робіт;

зі збирання і заготівлі відходів;

заклади торгівлі будівельними матеріалами;

хімчистки.

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Які категорії людей, що старші 60 років, не потребують самоізоляції:

держчиновники, депутати всіх рівнів, мери, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону «Про запобігання корупції»;

військовослужбовці, працівники Збройних сил України та інші правоохоронці;

особи, які беруть участь у заходах по боротьбі з поширенням коронавіруса;

особи, які забезпечують діяльність критичних підприємств.

Як повідомлялося раніше, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.