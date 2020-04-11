Міністр фінансів розповів, що буде з Україною без допомоги МВФ

- 11 квіт. 2020
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Глава Мінфіну Сергій Марченко попередив – якщо Верховна рада не прийме закони, необхідні для співпраці з МВФ, Україні буде «дуже складно». До дефолту не дійде, але доведеться ухвалювати нові «радикальні кроки» щодо бюджету, пише ua.news, інформує NNS.
Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера. Він підкреслив, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде, однак буде дуже складно:
«Цей бюджет непростий. Якщо у нас будуть обмежені можливості запозичень, ми будемо робити інші радикальні кроки. Сьогодні ми сподіваємось на те, що парламент проявить добру волю і ухвалить необхідні закони».
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Нагадаємо, Верховна Рада схвалила два закони, які необхідні для співпраці з МВФ: 31 березня у цілому прийнято закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який впроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
Також парламент ухвалив у першому читанні законопроект №2571-д «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», який називають «Антиколомойським».
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