Рада ухвалила «антиколомойський» законопроєкт у першому читанні

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Верховна Рада підтримала у першому читанні закон про банки, який також називають «антиколомойським», бо його головна мета — унеможливити повернення ПриватБанку олігарху Ігорю Коломойському. Про це повідомляє Громадське, інформує NNS.

За відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів.

Законопроєкт про банки є однією з двох умов (друга — ринок землі) Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною і надання нового траншу допомоги зокрема. Без допомоги МВФ в умовах світової економічної кризи Україна ризикує зазнати дефолту.

Раніше ми писали: Профільний комітет Ради підтримав «антиколомойський» законопроєкт

Нагадаємо, 29 березня президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроєкти щодо банків та ринку землі, бо вони є умовою Міжнародного валютного фонду щодо подальшої співпраці.

25 березня частина депутатів «Слуги Народу» закликала якнайшвидше ухвалити «антиколомойський» закон, аби отримати допомогу від МВФ та уникнути дефолту.

У той же день на сайті Ради зареєстрували одразу три альтернативних законопроєкти.

Їхніми авторами відповідно є соратник Ігоря Коломойського депутат Ігор Палиця, депутат «Слуги Народу» Олександр Дубінський, якого також пов’язують з Коломойським, та депутатка «Слуги Народу» Ольга Василевська-Смаглюк, яка працювала на каналі «1+1», що належить Коломойському.

7 грудня 2019 року Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про початок нової програми співпраці, підписавши Staff Level Agreement — попередню згоду, яка означає намір МВФ укласти кредитну програму з Україною. Загальна сума фінансування має скласти близько 5,5 мільярда доларів терміном на 3 роки.

Остаточно затвердити нову програму між МВФ та Україною має Рада директорів МВФ. Однак наразі цього не сталося. Однією з причин цього називають те, що Україна не виконала попередніх вимог МВФ. Серед них — ухвалення закону, який має не допустити повернення ПриватБанку колишнім власникам. Також МВФ прагне, аби Україна створила ринок землі.

Водночас колишні акціонери ПриватБанку намагаються через суд повернути собі банк.