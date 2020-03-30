Профільний комітет Ради підтримав «антиколомойський» законопроєкт

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики підтримав урядовий законопроєкт про зміну банківського законодавства, яким пропонують заборонити повертати націоналізовані банки колишнім власникам, передає Громадське, інформує NNS.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

«І так, закон про банки підтриманий Комітетом! Він буде підтриманий згідно Регламенту як 2571-д, але в тій редакції яку запропонував Уряд», — заявив Железняк.

Повідомляється, що профільний комітет зібрався з приводу цього закону з другої спроби: з першої спроби депутати не набрали кворуму, тому не могли ухвалити рішення щодо законопроєкту.

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Банківський законопроєкт — один з двох ключових законів, які має ухвалити України для того, аби отримати допомогу від Міжнародного валютного фонду, розмір якої можуть збільшити до 8 мільярдів доларів. Отримання кредиту від МВФ необхідне Україні, оскільки через коронавірус держава не має можливості позичати гроші для рефінансування боргів і може оголосити дефолт.

Раніше депутат владної фракції Єгор Чернєв заявив, що у «Слуги Народу» може не вистачити голосів за банківський законопроект, бо багато депутатів пов'язані з групою «Приват», яку фінансує Коломойський.

29 березня президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроекти щодо банків та ринку землі, бо вони є умовою Міжнародного валютного фонду щодо подальшої співпраці.

Головне фото зі сторінки у Фейсбук Ярослава Железняка