"Кредитні канікули" автоматично не працюють, потрібно звертатися до банку особисто, - НБУ

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У НБУ заявили, що кредитні канікули для бізнесу не діятимуть автоматично - клієнту потрібно буде звертатися до банку та обговорювати зміни умов кредитування, повідомляє Економічна правда, інформує NNS.

Про це на брифінгу сказала заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Тиждень тому ми повідомили, що НБУ впроваджує програму антикризових заходів. Ця система налічує 5 основних елементів, це - кредити, депозити, робота банківської системи, валюта і платежі.

Усі ці елементи покликані забезпечити якісну і безперебійну роботу банків, надання якісних послуг, а також - зменшення навантаження на бізнес і населення", - сказала Рожкова.

За її словами, 26 березня НБУ ухвалив універсальні рекомендації банкам щодо так званих "кредитних канікул" - які кредити підлягають реструктуризації, як і на яких умовах банки можуть це робити, як позичальники можуть звертатися до банків.

Рожкова підкреслила, що "кредитні канікули" - це не прощення боргів, а відтермінування в часі.

"Це як шкільні канікули - вони закінчуються, і потім треба знову входити в звичайний режим. Навіть у пільгових умовах кредити залишаються кредитами і за них треба буде сплачувати відсотки", - пояснила вона.

У НБУ зазначили, що реструктуризації підлягають кредити, які станом на 1 березня обслуговувались згідно договорів без прострочок, без будь-яких інших проблемних питань.

На реструктуризацію може претендувати населення і бізнес, підприємці, які через карантин повністю або частково тимчасово втратили дохід.

"Автоматично "кредитні канікули" не працюють - ви повинні звернутися в банк, пояснити ситуацію і підтвердити, що тимчасово повністю або частково втратили дохід", - підкреслила Рожкова.

"Щодо депозитів і роботи банківської системи. Банківський сектор сьогодні міцний і стійкий. Сьогодні банки вже здатні підтримувати економіку і підприємства. І це все завдяки тим реформам, які були зроблені протягом 2014-2015 років. Потребі у ліквідності та капіталі банківська система не має", - додала заступниця голови НБУ.

Але, за її словами, усі інструменти підтримки лікідності доступні банкам і вони можуть ними скористатися за потреби.

"Як і обіцяли, ми забезпечили доставку в Україну готівкових євро і доларів. Ми вже провели низку операцій з обміну готівкової валюти на безготівкову для банків і ми будемо продовжувати це робити", - підкреслили в НБУ.

У Нацбанку також закликали українців залишатися вдома та платити за послуги дистанційно за допомогою різних онлайн-каналів.

"Щоб здешевити безготівкові розрахунки, ми скасували повністю тарифи, які сплачували комерційні банки Нацбанку", - додала Рожкова.

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Нагадаємо:

Приватбанк увів "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня.

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що пільговий режим обслуговування кредитів ("кредитні канікули") - це не прощення боргів, а відтермінування сплати боргу для позичальників, чий фінансовий стан погіршився.