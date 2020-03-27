МВФ припускає збільшення кредиту для України. Які умови?

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Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила про значний прогрес у переговорах щодо нової програми EFF для України, а також назвала умови, за яких раніше обумовлене фінансування на суму $5,5 млрд може бути збільшене. Про це з посиланням на сайт МВФ повідомляє Укрінформ, інформує NNS.

"Впродовж останнього тижня було досягнуто дуже доброго прогресу в переговорах з українською владою про нову домовленість щодо програми розширеного фінансування (EFF)", - зазначила очільниця МВФ.

Вона назвала два кроки, реалізація яких могла би сприяти виділенню фінансів для України навіть у більшому розмірі, ніж оголошувалося раніше.

"Прийняття законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи дозволило би швидко просунутися вперед й завершити роботу над параметрами нового договору, з доступом до більших ресурсів, ніж передбачалося раніше", - наголосила Георгієва.

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Як повідомлялося, на початку грудня минулого року після телефонної розмови Володимира Зеленського та Крісталіни Георгієвої було досягнуто попередньої домовленості про нову трирічну програму у форматі розширеного фінансування (EFF) на загальну суму $5,5 млрд.

При цьому було підкреслено, що Україна має виконати попередні умови. Зокрема, йшлося про посилення верховенства права, боротьбу з корупцією, розвиток конкурентного середовища, відкритість ринків, зменшення ролі олігархів, продовження розсудливої фіскальної політики з метою забезпечення стійкого розвитку в середній перспективі, а також незалежність і фінансову стабільність НБУ.