Акции на мясо, рыбу и морепродукты в "Варусе" до 19 февраля

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До 19 февраля в супермаркетах «Варус» действуют акции на ряд товаров. NNS предлагает вашему вниманию акционные предложения на мясо, рыбу и морепродукты. Администрация торговой сети предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.

На официальном сайте торговой сети «Варус» заявлены такие акции на мясо, рыбу и морепродукты до 19 февраля.

Ранее мы сообщали о том, какие акции действуют в «Варусе» на колбасы, сыры и молочку до 19 февраля

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