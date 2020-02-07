Акции в «Варусе» на подарки ко Дню Валентина

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В супермаркетах «Варус» действует ряд акций на подарочные товары ко дню Святого Валентина. В рамках акции, которая продлится до 19 февраля, можно приобрести некоторые товары дешевле, чем обычно.

NikopolNews предлагает вашему вниманию все предложения торговой сети ко Дню Святого Валентина. Администрация «Варуса» предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.

Ранее мы сообщали о том, какие акции на колбасы, сыры и молочку действуют в «Варусе» до 19 февраля