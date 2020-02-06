Акции в "Варусе" на колбасы, сыры и молочку с 6 по 19 февраля

- 06 лют. 2020
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С 6 по 19 февраля в супермаркетах «Варус» действуют акции на ряд товаров. NNS предлагает вашему вниманию акционные предложения на колбасную, сырную и молочную продукцию. Администрация торговой сети предупреждает, что товары могут присутствовать не во всех магазинах. Акция действует, пока акционный товар есть в наличии.
На официальном сайте торговой сети «Варус» заявлены такие акции на колбасы, сыры и молочку:
Ранее мы сообщали о том, какие акции действуют на данный момент в АТБ
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