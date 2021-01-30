На Донбасі безпілотник знову поранив двох українських військових

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Бойовики за допомогою безпілотника 30 січня знову обстріляли позиції українських військових біля Марʼїнки (Донецька область), поранивши двох бійців.

Про це повідомляє пресслужба української делегації у Тристоронній контактній групі, передає NNS .

Військовослужбовцям надали допомогу, їхній стан стабільний. Українська сторона Спільного центру з координації та контролю за припиненням вогню запросила «режим тиші» та направила відповідну ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора в районі села Водяне (Приазовʼя) квадрокоптер бойовиків обстріляв позиції українських військових, в результаті чого двоє бійців отримали поранення.

Сьогодні, після поранення в голову, отриманого від пострілу снайпера 26 січня, у лікарні помер молодий український військовий. Хлопець пішов на фронт, коли окупанти захопили його рідне село на Луганщині. У нього залишились молода дружина і піврічна дитина.