У лікарні помер український військовий, поранений на Донбасі ворожим снайпером

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У лікарні в суботу, 30 січня, помер український військовослужбовець Роман Дзюбенко, поранений на Донбасі снайпером бойовиків.

Про це повідомило оперативне командування «Схід» Збройних сил України, передає Громадське, інформує NNS.

«Сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером»,

— зазначено у повідомленні.

Як уточнили Громадському у пресцентрі операції Об’єднаних сил, йдеться про військового, який дістав поранення 26 січня. Тоді приблизно о 19:00 поблизу населеного пункту Попасна, що на Луганщині, снайпер бойовиків влучив у військовослужбовця ЗСУ. Йому надали медичну допомогу, стан був важкий.

Українська сторона СЦКК тоді з використанням координаційного механізму ввела «режим тиші» та направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Як повідомляє АрміяInform, ворожа куля пробила наскрізь каску воїна. Роману Дзюбенко було 26 років, у нього лишився піврічний син.

Військовий волонтер Мирослав Гай написав у себе на сторінці:

«Життя Романа Дзюбенко обірвала куля російського снайпера. Сьогодні він помер у лікарні. В нього у липні народився син. Молода дружина залишилася на Луганщині».