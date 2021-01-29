На Донбасі з безпілотника обстріляли українські позиції: є поранені

Завантажте мобільний додаток сайту

На Донбасі 29 січня ворог атакував українські позиції, в результаті чого маємо поранених, повідомляє NNS , посилаючись на зведення штабу ООС.

Окупанти застосували безпілотний літальний апарат біля Водяного на Донбасі, внаслідок чого двоє українських військових отримали поранення.

"Опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення",

- йдеться в повідомленні штабу.

Захисників доставили до лікарні. Наразі стан їхнього здоров’я задовільний.

В штабі наголосили, що збройні формування Росії та її найманців "цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватися мирних домовленостей".

Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.