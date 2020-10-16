Меценатів, які оплатять опитування Зеленського, назвуть за кілька днів - депутатка

- 16 жовт. 2020
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Прізвища меценатів, які оплатять ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня, будуть оприлюдненні за декілька днів. Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24», пише Укрінформ, передає NNS.
«За кілька днів це прізвище чи прізвища будуть оприлюднені, – думаю, що всі будуть приємно здивовані. Ці кошти будуть внесені до декларації, це українські кошти і легально зароблені. Найближчим часом всі дізнаються прізвище цього мецената»,
– зазначила Кравчук.
Євгенія Кравчук/фото з інтернету
Як повідомлялося раніше, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.
Пізніше в Офісі Президента уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.
Першим питанням опитування оголошено: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?».
Друге – «Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?».
Третє – «Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?».
Четверте – «Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?».
П'яте – «Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?».
Напередодні заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі «Громадського радіо» поінформувала про те, що ініційоване президентом опитування проведе громадська організація спільно з соціологами, а оплатять – меценати.
Раніше ми писали: Зеленський офіційно озвучив три фінальні питання національного опитування (відео)