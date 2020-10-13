Зеленський анонсував всеукраїнське опитування під час виборів (відео)

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Президент Володимир Зеленський закликав українців проголосувати на місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня, і анонсував проведення всенародного опитування в цей день. Українцям запропонують дати відповідь на 5 запитань. Що саме планують питати, наразі невідомо, - повідомляє NNS з посиланням на відеоролік, оприлюднений Зеленським.

«25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, про що нас раніше ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку»,

— сказав Зеленський у відеозверненні до українців.

Він не уточнив, що саме хоче запитати в українців, але пообіцяв озвучити їх невдовзі.

Як повідомляє Телеграм-видання Политика Страны, посилаючись на власні джерела в Офісі президента, голова держави запише 5 відеороліків по кожному питанню і оприлюднить їх вже найближчим часом.

Наразі, не ясно, чи справді буде проводитись анонсоване опитування і в якому форматі. Якщо буде, то як встигнути організувати його за 12 днів і за який кошт.

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