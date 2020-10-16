Зеленський офіційно озвучив три фінальні питання національного опитування (відео)

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Президент України Володимир Зеленський оголосив наступні запитання, на які мають відповісти громадяни в межах загальнонаціонального опитування, яке проведуть в Україні в день місцевих виборів — 25 жовтня. Про це NNS повідомляє з посиланням на Офіс президента.

Нагадуємо, напередодні повний перелік питань з'явився у мережі.

За словами президента, трьома фінальними запитаннями з опитування є:

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Також Зеленський закликав залишати в коментарях на офіційних сторінках питання, які варто включити до наступних опитувань.

Раніше Зеленьский поставив два перших запитання:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Скільки зараз депутатів і що з канабісом?

У Верховній Раді зараз 450 народних депутатів. Законопроєкт про скорочення їх кількість до 300 ініціював сам Зеленський. Законопроєкт прийняли поки у першому читанні, пише Громадське.

У середині жовтня минулого року колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька натякнула про плани легалізації в Україні медичного канабісу. Депутати говорили про підтримки цього процесу в суспільстві й про гостру потребу легалізації вживання марихуани як для ветеранів з ПТСР, так і для лікування важкохворих пацієнтів.

Як писало «РБК-Україна», один з лобістів ухвалення закону про легалізацію марихуани, депутат від «Слуги Народу» Микита Потураєв стверджував, що більшість депутатів підтримують «легалайз». Водночас законопроєкту про це досі немає.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що українське суспільство не готове до легалізації марихуани, зокрема у медичних цілях.

Будапештський меморандум

Він надає гарантії безпеки Україні у зв'язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Є міждержавним документом, що гарантує дотримання положень Заключного акту ОБСЄ, Статуту ООН і ДНЯЗ щодо України як держави — учасника договору, який не володіє ядерною зброєю.

Меморандум підписаний 5 грудня 1994 року лідерами України, США, Росії і Великої Британії.

Віцепрезидент із досліджень та політики центру Charles Koch Institute Вільям Руґер у коментарі «Радіо Свобода» розповідав, що «будь-якої гарантії надання будь-якого захисту у меморандумі немає», це не означає, що країни-підписанти маю прийти на допомогу Україні, якщо на неї здійснять військовий напад.

А колишній уповноважений посол США у Києві Стівен Пайфер заявив, що з меморандумом «Україна отримала запевнення щодо безпеки, а не гарантії».

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