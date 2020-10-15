В ОП уточнили суть питання про вільну економічну зону на Донбасі

Завантажте мобільний додаток сайту

В Офісі президента уточнили суть другого запитання Володимира Зеленського, яке планують винести на всеукраїнське опитування в день місцевих виборів. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційний сайт ОП.

В Офісі президента зазначають, що говорячи про вільну економічну зону на Донбасі, ішлося про підконтрольні території Донецької та Луганської областей.

В ОП вважають, що створення вільної економічної зони на підконтрольних територіях прискорить реінтеграцію всього регіону, вплине на темпи економічного зростання та привабливості регіону, допоможе боротися з наслідками війни і негативним впливом ворожої пропаганди.

«Ідеться про концепцію регіональної економіки, яка «зшиває» регіон, робить його привабливим для бізнесу, системно відновлює інфраструктуру»,

— сказано в повідомленні.

У Зеленського пояснили, що вільна економічна зона — це частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови. Створення ВЕЗ має на меті залучити іноземні інвестиції, збільшити експорт товарів і послуг, впровадити нові технології, більш раціональне використовувати природні та трудові ресурси.

Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Зеленський заявив, що підготував пʼять запитань до українців, на які вони в добровільному порядку можуть відповісти в день місцевих виборів. Зеленський озвучує по одному запитанню на день. Перше стосується довічного увʼязнення за корупцію в особливо великих масштабах.

В Офісі президента наголосили, що опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

Раніше ми повідомляли: Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (відео)

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України