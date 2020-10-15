В Офісі президента озвучили всі 5 запитань опитування Зеленського

- 15 жовт. 2020
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В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, каннабісу і скорочення кількості народних депутатів.
Про це повідомляє співрозмовник Української правди в Офісі президента, передає NNS.
Питання звучать так:
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
- Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
- Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
- Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
- Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.
Передісторія:
13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.
В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
14 жовтня Зеленський озвучив перше питання, а 15 жовтня – друге.
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