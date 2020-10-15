В Офісі президента озвучили всі 5 запитань опитування Зеленського

15 жовт. 2020
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В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, каннабісу і скорочення кількості народних депутатів.

Про це повідомляє співрозмовник Української правди в Офісі президента, передає NNS.

Питання звучать так:
  1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
  3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  4. Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
  5. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Передісторія: 

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.

14 жовтня Зеленський озвучив перше питання, а 15 жовтня – друге.

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Автор: Маруся Оффон

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