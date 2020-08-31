"Слуга народу" висунула кандидатів в мери міст України

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З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах, передає Українська правда, інформує NNS.

Зокрема, на посаду мера Києва балотуватиметься народний депутат від однойменної фракції Ірина Верещук, а на мера Одеси — гуморист, телеведучий і актор театру Олег Філімонов.

Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов висунутий на посаду мера Вінниці, а головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко — на мера Дніпра.

У мери Кропивницького йде банкір Ольга Ковальова-Алокілі, Миколаєва — голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська, Херсона — ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, Харкова — голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Перелік кандидатів на посаду голів міст виглядає такими чином:

Вінниця - Сергій Борзов,

Дніпро - Сергій Риженко,

Житомир - Віктор Євдокимов,

Запоріжжя - Віталій Тишечко,

Івано-Франківськ - Олександр Богачов,

Київ - Ірина Верещук,

Кривий Ріг - Дмитро Шевчик,

Кропивницький - Ольга Ковальова,

Львів - Тарас Кльофа,

Миколаїв - Тетяна Домбровська,

Одеса - Олег Філімонов,

Полтава - Сергій Іващенко,

Рівне - Віталій Коваль,

Суми - Тетяна Рябуха,

Слов'янськ - Ольга Алтуніна,

Тернопіль - Віктор Гевко,

Ужгород - Віктор Щадей,

Харків - Олексій Кучер,

Херсон - Юрій Кирилов,

Хмельницький - Інна Ящук,

Черкаси - Віталій Ільченко,

Чернівці - Віталій Дугановський,

Чернігів - Юрій Тарасовець.

Відзначимо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії "Слуга народу". На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.

Нагадуємо,15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

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