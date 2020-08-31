"Слуга народу" висунула кандидатів в мери міст України

- 31 серп. 2020
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З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах, передає Українська правда, інформує NNS.
Зокрема, на посаду мера Києва балотуватиметься народний депутат від однойменної фракції Ірина Верещук, а на мера Одеси — гуморист, телеведучий і актор театру Олег Філімонов.
Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов висунутий на посаду мера Вінниці, а головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко — на мера Дніпра.
У мери Кропивницького йде банкір Ольга Ковальова-Алокілі, Миколаєва — голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська, Херсона — ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, Харкова — голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
Перелік кандидатів на посаду голів міст виглядає такими чином:
- Вінниця - Сергій Борзов,
- Дніпро - Сергій Риженко,
- Житомир - Віктор Євдокимов,
- Запоріжжя - Віталій Тишечко,
- Івано-Франківськ - Олександр Богачов,
- Київ - Ірина Верещук,
- Кривий Ріг - Дмитро Шевчик,
- Кропивницький - Ольга Ковальова,
- Львів - Тарас Кльофа,
- Миколаїв - Тетяна Домбровська,
- Одеса - Олег Філімонов,
- Полтава - Сергій Іващенко,
- Рівне - Віталій Коваль,
- Суми - Тетяна Рябуха,
- Слов'янськ - Ольга Алтуніна,
- Тернопіль - Віктор Гевко,
- Ужгород - Віктор Щадей,
- Харків - Олексій Кучер,
- Херсон - Юрій Кирилов,
- Хмельницький - Інна Ящук,
- Черкаси - Віталій Ільченко,
- Чернівці - Віталій Дугановський,
- Чернігів - Юрій Тарасовець.
Відзначимо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії "Слуга народу". На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.
Нагадуємо,15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
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