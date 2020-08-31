"Слуга народу" висунула кандидатів в мери міст України

31 серп. 2020
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З'їзд партії "Слуга народу" висунув кандидатів від політсили в мери міст на майбутніх місцевих виборах, передає Українська правда, інформує NNS.

Зокрема, на посаду мера Києва балотуватиметься народний депутат від однойменної фракції Ірина Верещук, а на мера Одеси — гуморист, телеведучий і актор театру Олег Філімонов.

Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов висунутий на посаду мера Вінниці, а головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко — на мера Дніпра.

У мери Кропивницького йде банкір Ольга Ковальова-Алокілі, Миколаєва — голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська, Херсона — ректор Херсонського державного аграрного університету Юрій Кирилов, Харкова — голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Перелік кандидатів на посаду голів міст  виглядає такими чином:

  • Вінниця - Сергій Борзов,
  • Дніпро - Сергій Риженко,
  • Житомир - Віктор Євдокимов,
  • Запоріжжя - Віталій Тишечко,
  • Івано-Франківськ - Олександр Богачов,
  • Київ - Ірина Верещук,
  • Кривий Ріг - Дмитро Шевчик,
  • Кропивницький - Ольга Ковальова,
  • Львів - Тарас Кльофа,
  • Миколаїв - Тетяна Домбровська,
  • Одеса - Олег Філімонов,
  • Полтава - Сергій Іващенко,
  • Рівне - Віталій Коваль,
  • Суми - Тетяна Рябуха,
  • Слов'янськ - Ольга Алтуніна,
  • Тернопіль - Віктор Гевко,
  • Ужгород - Віктор Щадей,
  • Харків - Олексій Кучер,
  • Херсон - Юрій Кирилов,
  • Хмельницький - Інна Ящук,
  • Черкаси - Віталій Ільченко,
  • Чернівці - Віталій Дугановський,
  • Чернігів - Юрій Тарасовець.

Відзначимо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії "Слуга народу". На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.

Нагадуємо,15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

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Автор: Маруся Оффон

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