Місцеві вибори: ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії

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Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року, передає пресслужба ЦВК, інформує NNS.

Як повідомляється, 30 серпня відбулося чергове засідання комісії, де і затвердили дату початку виборчого процесу місцевих виборів. Рішення було прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України.

При цьому взято до уваги Постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”, постанови ЦВК від 8 серпня 2020 року № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, № 161 “Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року” та від 14 серпня 2020 року № 176 “Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року”.

Окрім того, Комісія внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня 2020 року № 163 “Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”, виклавши вказаний Календарний план у новій редакції.

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Нагадуємо:

9 серпня Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.

15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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