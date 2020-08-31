В мери Одеси «Слуга народу» висуває коміка

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Гуморист Олег Філімонов балотуватиметься в мери Одеси від президентської партії «Слуга Народу». Про це він сказав 31 серпня на її з'їзді. Його кандидатуру вже погодив президент, - повідомляє NNS з посиланням на Громадське.

Філімонов зазначив, що балотуватися в мери Одеси йому запропонував ще 3 місяці тому президент Володимир Зеленський під час неформальної зустрічі.

«Я маю сказати, що я досить довго думав. Але я ухвалив рішення, що я піду»,

— сказав Філімонов.

Що обіцяє?

Філімонова каже, що перш за все хоче «повернути Одесі Одесу», а саме зробити її зручної і привабливою як для туристів, так і для місцевих жителів.

«Щоб в Одесі стало комфортно жити, щоб люди хотіли не виїжджати з міста, а приїжджати в це місто, селитися там, будувати сім’ю, іти в школу, вступати до університетів, інститутів, грати на скрипці, грати у футбол», — каже Філімонов.

Про команду

Кандидат в мери переконує, що має «дуже потужну» команду, але хто у ній конкретно, поки не уточнив. Пообіцяв це зробити через тиждень.

Переконує, що у його команді працюють професіонали, які також будуть балотуватися у депутати міськради.

«Звісно, мені допомагали, мені радили, але є люди, яких я знаю років зо 30. З банківського відділу, припустімо, з економіки, з будівництва», — каже Філімонов.

Про чинну владу в Одесі та патріотизм

Чинного мера Одеси Геннадія Труханова Філімонов вважає проросійським політиком, але каже, що більшість людей у місті — патріоти України. Переконує, що зокрема і він.

Кандидат в мери запевняє, що у 2014 році обірвав усі зв’язки з Росією, попри те, що робота там була його основним джерелом доходу.

«Але я люблю цю землю (українську — ред.). Я тут живу, я тут народився. Я хочу, щоб мої онуки тут були. Я лікуюсь тут, граю в теніс тут, плаваю в цьому морі. Так, я можу кудись на два тижні поїхати, але я тут. … Минуть роки-роки, а я хочу померти тут»,

— розповів політик.

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