“А ви проживіть на 42 тис. грн, то дуже мало. Ні на що не вистачає”: скандальна “Слуга народу” поскаржилась на “малу” зарплату

20 лип. 2020
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Депутатка від “Слуги народу” Галина Третьякова поскаржилась на низьку зарплату в розмірі 42 тис. грн. Про це вона сказала у інтерв’ю “Громадському”.

Так, Третьякова заявила, що після сплати усіх податків її зарплата “чистими” становить 32 тис. грн. На погляд нардепки – це занадто мало, як для народного депутата.

Також очільниця комітету ВР поскаржилася, що не встигає сформувати витрати, тому що виплати відбуваються тільки раз на місяць – без авансів.

Раніше NNS писав, що Галина Третьякова заявила виступає за легалізацію секс-індустрії і одностатевих шлюбів.

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Автор: NNS - Національна служба новин

“А ви проживіть на 42 тис. грн, то дуже мало. Ні на що не вистачає”: скандальна “Слуга народу” поскаржилась на “малу” зарплату

“А ви проживіть на 42 тис. грн, то дуже мало. Ні на що не вистачає”: скандальна “Слуга народу” поскаржилась на “малу” зарплату
Депутатка від “Слуги народу” Галина Третьякова поскаржилась на низьку зарплату в розмірі 42 тис. грн. Про це вона сказала у інтерв’ю “Громадському”.
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