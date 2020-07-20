В "Слузі народу" підтримують легалізацію проституції та одностатевих шлюбів

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Народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що виступає за легалізацію секс-індустрії і одностатевих шлюбів, передають Букви, інформує NNS.

Про це вона заявила в інтерв’ю Нromadske.

Третьякова підкреслила, що є “прихильницею легалізації в Україні всього, що можливо”.

“Секс-індустрія – це одна з найстаріших, як кажуть, професій. Вона є, була і буде. А ті, хто її організовують, так звані сутенери, працюють в ”чорній“ частині спектра економіки. Вони отримують прибутку і не платять податки” ,

– сказала вона.

На її думку, зі сфери надання інтимних послуг потрібно прибрати явища аморального характеру (приниження, елементи торгівлі людьми).

“Коли є ліцензія і коли це цивілізовано, це можна контролювати”,

– сказала Третьякова.

З приводу ЛГБТ-спільноти нардеп повідомила, що прайди, які влаштовують в Україні, приймаються до уваги депутатським корпусом, також це активно обговорюють в її фракції. Вона також додала, що бачить в майбутньому можливість реєстрації в Україні одностатевих шлюбів, але “це буде важкий шлях”.

“Я вважаю, що перед тим, як приймати чи не приймати такі закони, потрібні дуже потужні громадські дискусії, а також потрібен матеріал, який би в ЗМІ висвітлював, що відбувається з цими людьми, скільки таких людей, у яких нетрадиційна орієнтація”

– сказала нардеп.