Депутат від «Слуги народу» заявила, що у малозабезпечених діти низької якості (відео)

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Депутатка від «Слуги народу» і голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що у родинах, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти «дуже низької якості». Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН та відео із відповідною заявою.

Відео з конференції з участю Третьякової у Facebook з’явилось на сторінці Страйком «За майбутнє» ще 29 травня. На виступ політика вже відреагувала Рада Федерації профспілок України: жінку вимагають звільнити.

«Коли ми демографічно надаємо кошти, які використовуються родиною не для того, щоб надати дитині рівні права, освіту, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу. То ми отримуємо, я скажу так жорстко, дітей дуже низької якості, які теж сідають на публічні кошти. Це теж Маргарет Тетчер говорила колись»,

– заявила Третьякова.

Вона додала, що «Британія у цьому плані дуже жорстока до тих, хто не працює і не захищає». «Там навіть був лорд один, який казав, що той, хто сідає і хоче отримати соціальну допомогу, його потрібно стерилізувати. Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (екс-прем’єра Сінгапуру) згадують, що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти»,

– сказала депутатка.

При цьому Третьякова пояснила, що «такими жорстокими методами влада викорчовувала з суспільства елементи, які не є захисниками і годувальниками».

«Пісню співати треба тому, хто щодня встає на захист своєї Батьківщини, на захист своєї домівки, на те, щоб годувати своїх утриманців. Усі, хто цього не робить, не може відносити себе до гідного життя. Отак, я вважаю, треба захищати просту людину»,

– висловилася вона.

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