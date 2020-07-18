Повний список нових районів в Україні

- 18 лип. 2020
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Як повідомляла раніше NNS , 17 липня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.
Посилаючись на постанову, NNS надає повний список нових районів.
Вінницька область
- Вінницький район
- Гайсинський район
- Жмеринський район
- Могилів-Подільський район
- Тульчинський район
- Хмільницький район
Волинська область
- Володимир-Волинський район
- Камінь-Каширський район
- Ковельський район
- Луцький район
Дніпропетровська область
- Дніпровський район
- Кам’янський район
- Криворізький район
- Нікопольський район
- Новомосковський район
- Павлоградський район
- Синельниківський район
Донецька область
- Бахмутський район
- Волноваський район
- Горлівський район
- Донецький район
- Кальміуський район
- Краматорський район
- Маріупольський район
- Покровський район
Житомирська область
- Бердичівський район
- Житомирський район
- Коростенський район
- Новоград-Волинський район
Закарпатська область
- Берегівський район
- Мукачівський район
- Рахівський район
- Тячівський район
- Ужгородський район
- Хустський район
Запорізька область
- Бердянський район
- Василівський район
- Запорізький район
- Мелітопольський район
- Пологівський район
Івано-Франківська область
- Верховинський район
- Івано-Франківський район
- Калуський район
- Коломийський район
- Косівський район
- Надвірнянський район
Київська область
- Білоцерківський район
- Бориспільський район
- Броварський район
- Бучанський район
- Вишгородський район
- Обухівський район
- Фастівський район
Кіровоградська область
- Голованівський район
- Кропивницький район
- Новоукраїнський район
- Олександрійський район
Луганська область
- Алчевський район
- Довжанський район
- Луганський район
- Ровеньківський район
- Сватівський район
- Сєвєродонецький район
- Старобільський район
- Щастинський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Новоайдар)
Львівська область
- Дрогобицький район
- Золочівський район
- Львівський район
- Самбірський район
- Стрийський район
- Червоноградський район
- Яворівський район
Миколаївська область
- Баштанський район
- Вознесенський район
- Миколаївський район
- Первомайський район
Одеська область
- Березівський район
- Білгород-Дністровський район
- Болградський район
- Ізмаїльський район
- Одеський район
- Подільський район
- Роздільнянський район
Полтавська область
- Кременчуцький район
- Лубенський район
- Миргородський район
- Полтавський район
Рівненська область
- Вараський район
- Дубенський район
- Рівненський район
- Сарненський район
Сумська область
- Конотопський район
- Охтирський район
- Роменський район
- Сумський район
- Шосткинський район
Тернопільська область
- Кременецький район
- Тернопільський район
- Чортківський район
Харківська область
- Богодухівський район
- Ізюмський район
- Красноградський район
- Куп’янський район
- Лозівський район
- Харківський район
- Чугуївський район
Херсонська область
- Бериславський район
- Генічеський район
- Каховський район
- Скадовський район
- Херсонський район
Хмельницька область
- Кам’янець-Подільський район
- Хмельницький район
- Шепетівський район
Черкаська область
- Звенигородський район
- Золотоніський район
- Уманський район
- Черкаський район
Чернівецька область
- Вижницький район
- Дністровський район
- Чернівецький район
Чернігівська область
- Корюківський район
- Ніжинський район
- Новгород-Сіверський район
- Прилуцький район
- Чернігівський район
Автономна республіка Крим
- Бахчисарайський район
- Білогірський район
- Джанкойський район
- Євпаторійський район
- Керченський район
- Курманський район
- Перекопський район
- Сімферопольський район
- Феодосійський район
- Ялтинський район
Нагадаємо, 12 червня Кабінет міністрів затвердив законопроєкт з новим адміністративно-територіальним устроєм України — новими кордонами районів. Замість 490 районів планувалося створити 129.
15 липня Верховна Рада на прохання фракції «Слуга народу» зняла з розгляду проєкт постанови про скорочення кількості районів в Україні для його допрацювання.
В результаті було прийнято рішення створити 136 районів, а не 129. За постанову 17 липня проголосували 238 депутатів, у більшості своїй з фракції «Слуга народу».
Раніше ми повідомляли: Фракція «Голос» перейшла в опозицію до влади (відео)
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Повний список нових районів в Україні
Як повідомляла раніше NNS , 17 липня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.Детальніше...