Повний список нових районів в Україні

18 лип. 2020
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Як повідомляла раніше NNS , 17 липня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Посилаючись на постанову, NNS надає повний список нових районів.

Вінницька область

  • Вінницький район
  • Гайсинський район
  • Жмеринський район
  • Могилів-Подільський район
  • Тульчинський район
  • Хмільницький район

Волинська область

  • Володимир-Волинський район
  • Камінь-Каширський район
  • Ковельський район
  • Луцький район

Дніпропетровська область

  • Дніпровський район
  • Кам’янський район
  • Криворізький район
  • Нікопольський район
  • Новомосковський район
  • Павлоградський район
  • Синельниківський район

Донецька область

  • Бахмутський район
  • Волноваський район
  • Горлівський район
  • Донецький район
  • Кальміуський район
  • Краматорський район
  • Маріупольський район
  • Покровський район

Житомирська область

  • Бердичівський район
  • Житомирський район
  • Коростенський район
  • Новоград-Волинський район

Закарпатська область

  • Берегівський район
  • Мукачівський район
  • Рахівський район
  • Тячівський район
  • Ужгородський район
  • Хустський район

Запорізька область

  • Бердянський район
  • Василівський район
  • Запорізький район
  • Мелітопольський район
  • Пологівський район

Івано-Франківська область

  • Верховинський район
  • Івано-Франківський район
  • Калуський район
  • Коломийський район
  • Косівський район
  • Надвірнянський район

Київська область

  • Білоцерківський район
  • Бориспільський район
  • Броварський район
  • Бучанський район
  • Вишгородський район
  • Обухівський район
  • Фастівський район

Кіровоградська область

  • Голованівський район
  • Кропивницький район
  • Новоукраїнський район
  • Олександрійський район

Луганська область

  • Алчевський район
  • Довжанський район
  • Луганський район
  • Ровеньківський район
  • Сватівський район
  • Сєвєродонецький район
  • Старобільський район
  • Щастинський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Новоайдар)

Львівська область

  • Дрогобицький район
  • Золочівський район
  • Львівський район
  • Самбірський район
  • Стрийський район
  • Червоноградський район
  • Яворівський район

Миколаївська область

  • Баштанський район
  • Вознесенський район
  • Миколаївський район
  • Первомайський район

Одеська область

  • Березівський район
  • Білгород-Дністровський район
  • Болградський район
  • Ізмаїльський район
  • Одеський район
  • Подільський район
  • Роздільнянський район

Полтавська область

  • Кременчуцький район
  • Лубенський район
  • Миргородський район
  • Полтавський район

Рівненська область

  • Вараський район
  • Дубенський район
  • Рівненський район
  • Сарненський район

Сумська область

  • Конотопський район
  • Охтирський район
  • Роменський район
  • Сумський район
  • Шосткинський район

Тернопільська область

  • Кременецький район
  • Тернопільський район
  • Чортківський район

Харківська область

  • Богодухівський район
  • Ізюмський район
  • Красноградський район
  • Куп’янський район
  • Лозівський район
  • Харківський район
  • Чугуївський район

Херсонська область

  • Бериславський район
  • Генічеський район
  • Каховський район
  • Скадовський район
  • Херсонський район

Хмельницька область

  • Кам’янець-Подільський район
  • Хмельницький район
  • Шепетівський район

Черкаська область

  • Звенигородський район
  • Золотоніський район
  • Уманський район
  • Черкаський район

Чернівецька область

  • Вижницький район
  • Дністровський район
  • Чернівецький район

Чернігівська область

  • Корюківський район
  • Ніжинський район
  • Новгород-Сіверський район
  • Прилуцький район
  • Чернігівський район

Автономна республіка Крим

  • Бахчисарайський район
  • Білогірський район
  • Джанкойський район
  • Євпаторійський район
  • Керченський район
  • Курманський район
  • Перекопський район
  • Сімферопольський район
  • Феодосійський район
  • Ялтинський район

Нагадаємо, 12 червня Кабінет міністрів затвердив законопроєкт з новим адміністративно-територіальним устроєм України — новими кордонами районів. Замість 490 районів планувалося створити 129.

15 липня Верховна Рада на прохання фракції «Слуга народу» зняла з розгляду проєкт постанови про скорочення кількості районів в Україні для його допрацювання.

В результаті було прийнято рішення створити 136 районів, а не 129. За постанову 17 липня проголосували 238 депутатів, у більшості своїй з фракції «Слуга народу».

Раніше ми повідомляли: Фракція «Голос» перейшла в опозицію до влади (відео)

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Автор: NNS - Національна служба новин

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