Повний список нових районів в Україні

Завантажте мобільний додаток сайту

Як повідомляла раніше NNS , 17 липня Верховна Рада підтримала проект постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Посилаючись на постанову, NNS надає повний список нових районів.

Вінницька область

Вінницький район

Гайсинський район

Жмеринський район

Могилів-Подільський район

Тульчинський район

Хмільницький район

Волинська область

Володимир-Волинський район

Камінь-Каширський район

Ковельський район

Луцький район

Дніпропетровська область

Дніпровський район

Кам’янський район

Криворізький район

Нікопольський район

Новомосковський район

Павлоградський район

Синельниківський район

Донецька область

Бахмутський район

Волноваський район

Горлівський район

Донецький район

Кальміуський район

Краматорський район

Маріупольський район

Покровський район

Житомирська область

Бердичівський район

Житомирський район

Коростенський район

Новоград-Волинський район

Закарпатська область

Берегівський район

Мукачівський район

Рахівський район

Тячівський район

Ужгородський район

Хустський район

Запорізька область

Бердянський район

Василівський район

Запорізький район

Мелітопольський район

Пологівський район

Івано-Франківська область

Верховинський район

Івано-Франківський район

Калуський район

Коломийський район

Косівський район

Надвірнянський район

Київська область

Білоцерківський район

Бориспільський район

Броварський район

Бучанський район

Вишгородський район

Обухівський район

Фастівський район

Кіровоградська область

Голованівський район

Кропивницький район

Новоукраїнський район

Олександрійський район

Луганська область

Алчевський район

Довжанський район

Луганський район

Ровеньківський район

Сватівський район

Сєвєродонецький район

Старобільський район

Щастинський район (з адміністративним центром у селищі міського типу Новоайдар)

Львівська область

Дрогобицький район

Золочівський район

Львівський район

Самбірський район

Стрийський район

Червоноградський район

Яворівський район

Миколаївська область

Баштанський район

Вознесенський район

Миколаївський район

Первомайський район

Одеська область

Березівський район

Білгород-Дністровський район

Болградський район

Ізмаїльський район

Одеський район

Подільський район

Роздільнянський район

Полтавська область

Кременчуцький район

Лубенський район

Миргородський район

Полтавський район

Рівненська область

Вараський район

Дубенський район

Рівненський район

Сарненський район

Сумська область

Конотопський район

Охтирський район

Роменський район

Сумський район

Шосткинський район

Тернопільська область

Кременецький район

Тернопільський район

Чортківський район

Харківська область

Богодухівський район

Ізюмський район

Красноградський район

Куп’янський район

Лозівський район

Харківський район

Чугуївський район

Херсонська область

Бериславський район

Генічеський район

Каховський район

Скадовський район

Херсонський район

Хмельницька область

Кам’янець-Подільський район

Хмельницький район

Шепетівський район

Черкаська область

Звенигородський район

Золотоніський район

Уманський район

Черкаський район

Чернівецька область

Вижницький район

Дністровський район

Чернівецький район

Чернігівська область

Корюківський район

Ніжинський район

Новгород-Сіверський район

Прилуцький район

Чернігівський район

Автономна республіка Крим

Бахчисарайський район

Білогірський район

Джанкойський район

Євпаторійський район

Керченський район

Курманський район

Перекопський район

Сімферопольський район

Феодосійський район

Ялтинський район

Нагадаємо, 12 червня Кабінет міністрів затвердив законопроєкт з новим адміністративно-територіальним устроєм України — новими кордонами районів. Замість 490 районів планувалося створити 129.

15 липня Верховна Рада на прохання фракції «Слуга народу» зняла з розгляду проєкт постанови про скорочення кількості районів в Україні для його допрацювання.

В результаті було прийнято рішення створити 136 районів, а не 129. За постанову 17 липня проголосували 238 депутатів, у більшості своїй з фракції «Слуга народу».

Раніше ми повідомляли: Фракція «Голос» перейшла в опозицію до влади (відео)

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України