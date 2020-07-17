Кількість районів в Україні скорочено: Верховна Рада підтримала постанову

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Верховна Рада більше ніж утричі скоротила кількість районів в Україні та суттєво збільшила їхні розміри, передає BBC News Україна, інформує NNS.

Про це йдеться в поданій урядом постанові, за яку в п'ятницю, 17 липня, проголосували 238 депутатів.

Замість старих 490 районів тепер буде 138 (17 з них - у анексованому Криму та непідконтрольних Києву територіях Донбасу).

Це трохи більше, ніж пропонувалося спочатку - їх мало бути 129, але профільний комітет пізніше вирішив не ліквідовувати сім районів (Жмеринський на Вінничині, Синельниківський на Дніпропетровщині, Рахівський на Закарпатті, Верховинський на Івано-Франківщині, Вишгородський на Київщині, Березівський на Одещині, Бериславський і Скадовський на Херсонщині та Корюківський на Чернігівщині).

Місцеві вибори 25 жовтня вже проходитимуть у нових районах, де обиратимуть нові районні ради.

Дискусії

В ухваленій постанові перераховуються всі нові райони та міста, які до них входять, у кожній області.

Щодо кожного району тривали довгі дискусії між містами та вже колишніми райцентрами.

Наприклад, до новоутвореного Бучанського району увійшло 12 міст, сіл та селищ, включно з Бучею, Ірпенем та Вишневим.

У цей же район могли включити і Вишгород з селами, але згодом вирішили виділити окремий Вишгородський район.

Навіщо ліквідовувати райони

Міністр розвитку громад Олексій Чернишов у Раді заявив, що без утворення нових районів завершити децентралізацію неможливо.

Автори ініціативи кажуть, що такі зміни дозволять зменшити витрати на районні ради, частина з яких просто зникне.

Як запевняють в уряді, у найближчі три роки така економія складатиме близько 1,5 млрд грн щороку.

Водночас очікується збільшення зарплат працівників райрад, які залишаться.

Прихильники змін кажуть, що стара система районування була створена ще у радянські часи і не відповідає потребам сучасності. Через неї, зокрема, є дисбаланс між районами за розмірами та економічним потенціалом.

Так само стара система районів не враховує реформу децентралізації, яка триває в Україні з 2014 року, та утворення об'єднаних територіальних громад (ОТГ) з більшим фінансуванням.

Критика нових районів

Раніше нове районування критикували через те, що центри нових районів не завжди мають гарне транспортне сполучення з іншими містами і селищами.

Наприклад, до центру деяких районів з віддалених сіл доведеться добиратися з пересадками.

Так само нарікали на ліквідацію чи перенесення районних органів, що може негативно вплинути на бюджети колишніх райцентрів.

Водночас член профільного комітету з місцевого самоврядування Віталій Безгін від "Слуги народу" назвав міфом те, ніби за довідками доведеться їздити багато кілометрів.

"Умовно кажучи, бабуся, яка живе у якомусь селі, не муситиме їхати у райцентр за довідкою. Вона буде отримувати її у центрі надання адміністративних послуг у неї біля дому",

- завірив депутат.

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