Верховна Рада призначила дату місцевих виборів

- 15 лип. 2020
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Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову № 3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році». Про це передає NNS з посиланням на Українську правду.
Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів при мінімально необхідних 226.
Згідно з ухваленим документом, Рада призначила вибори на неділю, 25 жовтня 2020 року, які відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.
Вибори на цих територіях відбудуться лише після припинення російської агресії та виведення незаконних збройних формувань. Їх призначать окремим законом.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.
Кабмін спільно з Центральною виборчою комісією має розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19, під час виборів 25 жовтня.
Постанову про місцеві вибори мали розглядати ще у понеділок, 13 липня, проте в Раді терміново відкликали постанову і зібрали комітет, щоб внести в проєкт постанови уточнення, додавши туди вибори в районні ради.
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