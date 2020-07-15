Верховна Рада призначила дату місцевих виборів

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Верховна Рада на засіданні 15 липня ухвалила постанову № 3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році». Про це передає NNS з посиланням на Українську правду.

Відповідне рішення підтримали 326 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно з ухваленим документом, Рада призначила вибори на неділю, 25 жовтня 2020 року, які відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

Вибори на цих територіях відбудуться лише після припинення російської агресії та виведення незаконних збройних формувань. Їх призначать окремим законом.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Кабмін спільно з Центральною виборчою комісією має розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19, під час виборів 25 жовтня.

Постанову про місцеві вибори мали розглядати ще у понеділок, 13 липня, проте в Раді терміново відкликали постанову і зібрали комітет, щоб внести в проєкт постанови уточнення, додавши туди вибори в районні ради.

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