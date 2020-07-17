Фракція «Голос» перейшла в опозицію до влади (відео)

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Фракція «Голосу» виступила з заявою, що переходить в опозицію до чинної влади. Про це у Верховній Раді сьогодні, 17 липня, заявила голова партії «Голос» Кіра Рудик, - повідомляє NNS , посилаючись на пряму трансляцію засідання парламенту та видання depo.ua.

Як стало відомо NNS , попросивши перерву з заміною на виступ, Кіра Рудик пояснила рішення фракції. Всі депутати від «Голосу», які були присутні на цей час в Раді, зібралися біля трибуни.

«Ми прийшли до парламенту, для того щоби бути творцями. Створювати правила і творити процеси, які будуть працювати. Ми прийшли, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину, на благо нашої країни. Ми прийшли з великою надією і великими планами. За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала»,

– заявила Рудик.

Вона наголосила, що президент Зеленський соромиться назвати Росію агресором.

«Ми побачили людей, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами. Що будь-який поганий закон можна гарно назвати і його проголосують у «турборежимі». Виходити на вулиці з фаєрами — це страшно, а ще страшніше, коли вбиває поліція»,

– заявила депутатка.

Вона зазначила, що прийшла у Раду «захищати свободу і проводити реформи».

«Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею. Брехнею про те, що існує кадровий голод. Про те, що в Україні існує питання про державну мову. Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив.Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити»,

– сказала Рудик.

Тому, за словами депутатки, партія «Голос» переходить в опозицію до існуючої влади.

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