Кримінальну відповідальність за нетверезе водіння скасовано

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно із яким посилюється покарання за водіння у нетверезому стані, але скасовується кримінальна відповідальність за аналогічний вчинок, яка мала набути чинності з 1 липня, інформує Українська правда, передає NNS.

Відповідний закон № 720-IX Зеленський підписав 2 липня.

Зазначимо, що з 1 липня мав набути чинності закон, який запроваджував кримінальну відповідальність за кермування напідпитку. Вказаний закон ухвалили ще у листопаді 2018 року, проте його дію відтермінували до 1 липня 2020 року.

Проте 17 червня 2020 року нардепи прийняли інший закон № 3314, який запроваджує поняття "кримінального проступку" та підвищує штрафи за повторне водіння у нетверезому стані.

Таким чином, норми ухваленого у 2018 році закону чинності не набудуть, оскільки вони замінені новими нормами закону 2020 року.

Раніше ми повідомляли, що з 1 липня в Україні посилили покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані, штрафи зростуть до 51 тисячі гривень, якщо порушення вчинене повторно.

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