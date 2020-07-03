На сайті Міносвіти змінили текст новини про призначення Шкарлета

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На сайті Міністерства освіти та науки змінили новину про призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра. Про це повідомляє УП.Життя, передає NNS.

Зокрема, була видалена частина тексту та скореговано заголовок.

Новина МОН від 25 червня 2020 року про призначення Шкарлета. Скріншот із сайту міністерства

Змінена новина МОН про призначення Шкарлета. Скріншот із сайту міністерства

У новині прибрали частину, де зазначалося, що для призначення Шкарлета Кабмін створив у МОН додаткову посаду заступника.

"Для цього Кабмін додав ще одну ставку заступника міністра у штатний розпис МОН, адже тільки з цієї посади можна призначати т. в.о. Відтепер в МОН 7 штатних одиниць заступників Міністра та державний секретар", – йшлося у видаленому фрагменті.

Новина МОН від 25 червня 2020 року про призначення Шкарлета. Скріншот із сайту міністерства

Змінена новина МОН про призначення Шкарлета. Скріншот із сайту міністерства

Нагадаємо, що 25 червня 2020 року Кабмін призначив колишнього "регіонала", ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки.