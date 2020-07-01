З 1 липня в Україні посилили покарання за їзду у нетверезому стані

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Сьогодні, 1 липня, в Україні впроваджується більш жорстке покарання для водіїв за керування автомобілем у нетверезому стані, інформує УНІАН, передає NNS.

Зокрема, для водіїв-порушників суттєво зростуть суми штрафів. Крім того, відтепер водіння авто у стані алкогольного сп’яніння кваліфікуватиметься не як адміністративне правопорушення, а як кримінальний злочин.

Нові штрафи за нетверезе керування авто

Починаючи з 1 липня водій, алкогольне сп'яніння якого було доведено, зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 17-34 тисяч гривень, тоді як раніше за це був передбачений штраф у розмірі 10,2 тисяч гривень.

Якщо порушник повторно буде спійманий за кермом п'яним, розмір штрафу становитиме 51 тисячу гривень.

Згідно із нововведеннями, крім накладення штрафних санкцій, у водія відберуть права терміном на три роки.

Штраф та позбавлення прав передбачається за сам факт перебування за кермом у нетверезому стані. Якщо ж водій спричинить ще й ДТП з тілесними ушкодженнями, то почне діяти інша норма закону, яка передбачає позбавлення волі.

Нетверезе водіння – кримінальний злочин: кого й за що каратимуть

Кримінальна відповідальність для водіїв, які керують автомобілем у стані сп’яніння, передбачена у таких випадках:

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передавання керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їхній основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до ухвалення рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.

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