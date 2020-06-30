Закон про медіа: у Раді хочуть блокувати сайти і забороняти відео в YouTube

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У доопрацьованому проєкті закону "Про медіа", який повинні внести в Раду після 1 липня, значно розширили можливості блокування ЗМІ в порівнянні з початковим варіантом. Про це повідомляє "Страна", пише zpost.me, передає NNS.

Так, передбачається ввести 5 видів санкцій: штраф, анулювання реєстрації медіа, анулювання ліцензії, заборона онлайн-медіа на території України, заборона іноземного аудіовізуального медіа-сервісу на території України.

Нацрада зможе встановлювати штраф самостійно. Інші санкції будуть вводити за рішенням суду.

Крім того, в законопроєкті з'явився окремий блок про реалізацію блокування онлайн-медіа.

Для медіа, доменне ім'я яких UA або УКР, вимагатимуть від реєстратора доменних імен припинити реєстрацію або супровід доменного імені. Також зобов'яжуть постачальника послуг хостингу (якщо він є резидентом України), припинити надання цих послуг.

У разі, якщо медіа зареєстровані в інших доменних зонах, тоді зобов'яжуть провайдерів блокувати ресурс.

Для онлайн-медіа, які подають інформацію через платформи загального доступу до інформації (наприклад, Youtube) - вимагатимуть обмежити доступ до сторінок цього ресурсу від власника платформи.

Також Нацрада отримає право звертатися до власників пошукових систем і соцмереж, в тому числі іноземним, з вимогою виключення або блокування в результатах пошуку або каталогах інформації, яка підпала під санкції в Україні.

Іншими словами, Нацрада буде вимагати не просто заблокувати сайт в Україні, а й закрити сторінки цього медіа в соцмережах, наприклад в Facebook, і не видавати його статті або інші інформаційні матеріали в пошукових системах Google, Yahoo, Bing та інших систем.

Відзначимо, що зараз заблокувати сайт можна лише після того, як будуть доведені в юридичному порядку випадки порушення закону - наприклад, розслідувані кримінальні справи по контенту сайту.

Санкційні обмеження для ЗМІ, як і в минулій версії проєкту, будуть залежати від трьох груп порушень: незначних, значних і грубих.

Наприклад, незначні порушення - це порушення термінів відповідей на запити Нацради, порушення термінів внесення змін до реєстру або недотримання вимог за вихідними даними.

Значні порушення - це оприлюднення будь-якої загальнозабороненої інформації. Стаття про те, яка інформація підпадає під заборону для медіа в новий проєкт перекочувала практично в повному обсязі з старого закону.

Крім того, в документі з'явилася заборона на висловлювання, які спонукають до дискримінації на підставі гендерної ідентичності.

Як і раніше, законопроєктом вводиться пряма заборона на позитивне згадування комуністичних діячів СРСР - від секретарів райкомів і вище. Заборонено оприлюднювати матеріали, в яких демонструється символіка комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму з метою виправдання або заперечення їх злочинного характеру.

У цю статтю внесли і новий пункт - заборонена трансляція висловлювань або матеріали, які принижують або показують зневагу до державної мови.

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