В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за знищення бджіл

Завантажте мобільний додаток сайту

...

У Верховній Раді України зареєстрували два законопроекти, один з яких передбачає кримінальну відповідальність за знищення бджіл, а другий вимагає завчасного оповіщення про роботу з пестицидами на полях, передає Аgroter, інформує NNS.

Автором законопроектів №3740 та №3741 виступає позафракційний нардеп Андрій Деркач.

Законопроект №3741 передбачає, що змінами по ч. 1 ст. 247 Кримінального кодексу України запроваджується така відповідальність:

– за порушення правил установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що завдало істотної шкоди пропонується встановити санкцію у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн под. мін. — штраф 170 тис. грн) або громадськими роботами на строк від 120-200 годин.

– за ті самі дії, якщо вони спричинили загибель бджолиних сімей, чим створили тяжкі наслідки пропонується встановити санкцію у вигляді штрафу від 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн – 3400 грн) або обмеження волі на строк до двох років.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України