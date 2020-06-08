Кива пропонує перейменувати проспект Бандери у Києві на честь вбитого у США Флойда

Завантажте мобільний додаток сайту

Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива пропонує оголосити тиждень жалоби і перейменувати в Києві проспект Степана Бандери в проспект Джорджа Флойда, передає Громадське, інформує NNS.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«У солідарність з американським народом, розділяючи їх національне горе у зв'язку з трагічною загибеллю темношкірого великомученика. Як народний депутат України пропоную оголосити тиждень жалоби й перейменувати в Києві проспект Степана Бандери в проспект Флойда», — написав він.

Крім того, Кива звернувся до митрополита Епіфанія з вимогою «канонізувати невинно убієнного Флойда» і призначити день його шанування в церкві.

Також депутат вимагає, щоб прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виділив матеріальну допомогу в розмірі 10 млн доларів сім'ї загиблого афроамериканця.

«Прошу розглянути можливість включення Флойда в списки Небесної сотні, як людини, яка почала «революцію гідности» в Сполучених Штатах Америки», — додав депутат.

Нагадаємо:

Проспект Степана Бандери розташований в Оболонському та Подільському районах міста Києва, місцевості Оболонь, Петрівка, Куренівка. Пролягає від вулиць Куренівської й Кирилівської до Північного мосту. Сучасна назва на честь українського політичного діяча, одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху Степана Бандери — з 2016 року.

Раніше ми писали: У Парижі почалися масові протести проти расизму та насилля поліції, які переросли у сутички

Читайте ще: Трамп з родиною ховався у бункері Білого дому через масові протести у США

46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня після того, як був затриманий поліцією у Міннеаполісі, головному місті штату Міннесота. Це сталося через заяву продавця супермаркету про використання Флойдом фальшивих банкнот. Поліцейський, який затримував чоловіка, притис його шию коліном і не відпускав навіть тоді, коли затриманий говорив, що не може дихати.

Історія Флойда спричинила хвилю протестів проти неправомірних дій поліції — і не лише в США. Його фраза стала гаслом активістів, які протестують проти поліцейського насильства стосовно темношкірого населення США. Подекуди вони вийшли за межі мирних: люди підпалюють і трощать автівки й крамниці.