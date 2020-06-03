У Парижі почалися масові протести проти расизму та насилля поліції, які переросли у сутички

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Ввечері 2 червня у Парижі відбулася багатотисячна акція протесту проти поліцейського насильства в зв'язку з новими медичними звітами про причини смерті темношкірого хлопця Адама Траоре в 2016 році, яка переросла у сутички, передають УНН, інформує NNS.

Попри заборону масових заходів через пандемію коронавірусу, у демонстрації, за даними ЗМІ, взяли участь понад 20 тисяч осіб.

Багато учасників мітингу проводили прямі паралелі з протестами в США через загибель афроамериканця Джорджа Флойда. Багато з присутніх тримали в руках таблички з написом "Black lives matter" ("Життя чорних важливі"), а також з фразою "Я не можу дихати", яку повторював Флойд перед смертю.

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Паризька демонстрація переросла в зіткнення з поліцією. Протестувальники кидали в правоохоронців пляшки та каміння, підпалювали сміттєві баки і велосипеди. Поліцейські у відповідь застосували сльозогінний газ і гумові кулі.

Масові протести відбулися і в інших французьких містах - 2500 людей зібралися в Ліллі, 1800 - у Марселі, 1200 учасників - у Ліоні.