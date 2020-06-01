Трамп з родиною ховався у бункері Білого дому через масові протести у США

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Президент США Дональд Трамп із родиною провів близько години у бункері Білого дому на тлі протестів через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

«У той час, як протестуючи збиралися (через убивство Джорджа Флойда – ред.) у п’ятницю біля Білого дому у Вашингтоні, президента Дональда Трампа відвели до підземного бункера на деякий час», - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, Трамп разом із дружиною Меланією та сином Барроном провели у Центрі з надзвичайних операцій у бункері менш як годину.

Зазначається, що така процедура активується, лише коли Секретна Служба США вважає, що рівень небезпеки у Білому домі піднявся до червоного (найвищого).

Як повідомлялося, протести у США, які швидко переросли в масові заворушення з погромами магазинів, спалахнули через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік помер невдовзі після затримання поліцією.

З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб у 17 містах країни. Сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США в боротьбі із заворушеннями.