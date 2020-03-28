Чапкис разнес Емца из-за "трупов в 65" и обратился к Президенту

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Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис выступил с критикой в сторону министра здравоохранения Ильи Емца из-за его высказывания о том, что бизнес должен поддерживать молодых украинцев в борьбе с коронавирусом, но не тратить финансы на людей возрастом более 65 лет.

NNS стало известно из комментариев изданию "ГОРДОН", что Чапкис отметил, что прожил уже 90 лет и планирует еще, а Емец, по сути, назвал людей в возрасте 65+ трупами.

"Меня трусит целый день от слов министра здравоохранения. Он по сути заявил, что люди после 65 лет – трупы. И это говорит человек, которому менее чем через через год будет 65! У него крыша поехала. Я прожил 90 лет и еще хочу жить, а он, мерзавец, таких, как я, считает трупами. В нашей стране сегодня только один труп, живой – это министр здравоохранения Емец", – заявил Чапкис.

По его мнению, после такого заявления Емец больше не может занимать должность министра.

"Я хочу обратиться к президенту Зеленскому с открытым заявлением – этого человека надо немедленно снять с должности. Призываю открыть петицию на сайте президента с требованием отставки министра. Уверен, она соберет больше 25 тысяч подписей очень быстро. Я хочу только одного: чтобы этого человека сняли. Чиновник, который так мыслит, не имеет право занимать эту должность", – подчеркнул собеседник.

Напоминаем, детали этой циничной фразы «Кошти слід витрачати на тих, кому менше 65, «а не на трупи» - міністр охорони здоров‘я України (відео)»

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