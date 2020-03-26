Кошти слід витрачати на тих, кому менше 65, «а не на трупи» - міністр охорони здоров‘я України (відео)

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Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець, якому належить фраза «всі пенсіонери помруть» (від коронавірусу – авт.) знову зробив скандальну, навіть шокуючу заяву. Про це NNS повідомляє з посиланням на блогера Андрія Смолія.

«Хто-небудь. Скажіть що це жахливий сон, Міністр Ємець, в ефірі одного з телеканалів практично заявив, що лікувати і витрачати кошти потрібно «не на трупи», а на тих кому менше 65 років.

Ось пряма цитата: «Ми ж знаємо статистику, скільки в нас людей, старших за 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, складає 65 років. Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які ще у нас ще живі. Я не жартую, і не лякаю. Я весь час кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупів».

Скажіть це десь в Німеччині, чи Британії, а може в США.

Спочатку вони гроблять медицину та знищують реформу, потім вони продають маски на ліво-на право, а тепер лікувати тих кому за 65 вже не потрібно...

Дно...», - написав блогер і дав посилання на відео ефіру.





Дивитися приблизно з 15:50 хв.



До речі, самому міністру 64. Він народився 21 лютого 1956 року.