В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры" - заявление главы Минздрава Украины

- 14 бер. 2020
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Новый глава здравоохранения Украины Илья Емец на заседании профильного комитета заявил, что из-за коронавируса "умрут все пенсионеры".
На шокирующий прогноз-угрозу министра обратился внимание нардеп Ярослав Железняк, передает NNS. Железняк на своей странице в Фейсбук написал:
"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса "умрут все пенсионеры"… Это транслирует канал Рада, смотрят граждане. И главное – это не соответствует действительности… Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ, конечно, таков, что непонятно – успокоил или нагнал еще панику",
– описал ситуацию Железняк.
Позднее Емец за свои слова извинился.
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