Серьезное обострение на Донбассе: Украина готовится принять меры

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В январе на фронте серьезно обострилась ситуация. Украина готовится принять меры. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте «Сегодня».

Согласно полученной NNS информации, во время переговоров с главой ОБСЕ Эди Рамой министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Киев свяжется с участниками "нормандского формата" относительно обострения на Донбассе и увеличения количества обстрелов со стороны боевиков. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции.

По его словам, с украинской стороны будет реакция на обострение ситуации на фронте, и Украина намерена обсудить это с представителями Франции, Германии и России.

"Потому что, действительно, так же, как и вы, видим, что договоренности не срабатывают … Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ – что это означает вообще. Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов. В первую очередь, что мы должны сделать сейчас – и вы услышали это от премьер-министра Албании – мы должны усилить миссию ОБСЕ, это касается их мандата, пребывания 24 часа в сутки, технических возможностей для того, чтобы фиксировать эти данные и требовать соблюдения", – сказал Пристайко.

Ранее мы сообщали, что 19 января на Донбассе погиб один украинский военный.

18 января тоже был один погибший и 10 раненых.