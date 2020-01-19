На Донбасі за добу 1 загиблий, 10 поранених

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Вчора, 18 січня, на Донбасі загинув один український військовий, ще 10 отримали поранення. Про це нам стало відомо з ранкового зведення штабу ООС.

Згідно отриманої нами інформації, 18 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1;

неподалік Павлополя - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;

в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

Раніше ми повідомляли про те, що на Донбасі загинув молодий воїн з Дніпропетровщини

Автор: Екатерина Андрус