Доба на Донбасі: один український воїн загинув

Завантажте мобільний додаток сайту

19 січня на Донбасі загинув один український військовий. Про це NNS стало відомо з ранкового зведення штабу ООС.

Згідно отриманої нами інформації, 19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник застосував станковий протитанковий гранатомет – 2 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів;

поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін.

Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

За поточну добу втрат немає.

Раніше ми повідомляли, що 18 січня на Донбасі загинув 1 військовий і ще 10 отримали поранення. Наразі вже відомо ім`я загиблого. Це боєць 72 ОМБР Валерій Закусило.

У нього залишились дружина і дві доньки.