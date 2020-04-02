СБУ почала розслідування проти мережі «Євролаб» щодо підозри у приховуванні позитивних тестів на коронавірус

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, Служба безпеки України порушила кримінальне провадження проти лабораторії «Євролаб» через приховування позитивних аналізів на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Бабель.

Через це напередодні в приміщеннях «Євролабу» проводилися обшуки, за результатами яких правоохоронці вилучили необхідні документи та інформацію. Ці документи найближчим часом СБУ опрацює із Міністерством охорони здоров’я, після чого ухвалить відповідні процесуальні рішення.

Читайте ще: Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус

В СБУ назвали ситуацію з розповсюдженням коронавірусу питанням національної безпеки, тому назвали неприпустимим, коли «окремі особи, що своїми діями поставили під загрозу здоров’я та життя багатьох людей, намагаються уникнути відповідальності, переводячи ситуацію у політичну площину».

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження проти однієї зі столичних клінік Києва за приховування позитивного тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Перед цим Міністерство охорони здоровʼя заявило, що відкликатиме ліцензії у тих лабораторій, які не повідомлятимуть про результати проведених тестів на коронавірус.

Раніше ми писали: У ЗСУ зареєстровано перший випадок зараження коронавірусом