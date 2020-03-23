Клініка Eurolab приховала позитивні тести на коронавірус

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Приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію щонайменше про 4 позитивні результати тестів на коронавірус, передає OBOZREVATEL, інформує NNS.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, їх здали четверо українців після нещодавних відвідин Куршевеля.

За даними співрозмовника OBOZREVATEL, станом на 23 березня троє з чотирьох пацієнтів перебувають у реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні, їхня життєдіяльність підтримується апаратами штучного дихання.

"Формально, тести відправили на повторне дослідження до Німеччини, і вони там дали очікувано позитивний результат. Щоправда, німці відправили відповідь не лише до Eurolab, але й санітарним службам нашої держави. Тому тепер до Пальчевського багато запитань, адже ці всі селебрітіс, вони публічні і не бідні люди, у них охоронці, водії, прислуга, діти, і поки Eurolab протягом 4-х днів приховував дані тестів, чимало людей заражалися. Тепер треба перевіряти десятки людей", – зазначили співрозмовники.

Раніше у Києві приватна клініка Eurolab заявила, що має в наявності експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19. Вони виявилися дуже дорогими, що вкрай обурило українців.