У ЗСУ зареєстровано перший випадок зараження коронавірусом

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У Збройних силах України 2 квітня зареєстровано 1 випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, інформує NNS.

«На 07.00 2 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 1 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19», — йдеться в повідомленні.

Згідно з отриманою NNS інформацією, заразилася лікарка Хмельницького військового госпіталю.

«Працівник ЗС України, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 01.04.2020 року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія. Того ж дня, методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19», — повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

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Зазначається, що стан здоров’я хворої — задовільний, вона отримує лікування згідно протоколів МОЗ.

У госпіталі визначено коло контактних осіб — це 10 військовослужбовців, яким 02.04.2020 заплановано проведення лабораторного обстеження методом ПЛР. Усі контактні особи оглянуті та направлені на самоізоляцію, у місцях перебування хворої проведена дезінфекція.

Всього у ЗСУ на ізоляції та самоізоляції перебуває 140 осіб.