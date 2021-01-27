Уряд схвалив компенсації за електроопалення: кого торкнеться

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Кабінет Міністрів України під час чергового засідання 27 січня підтримав рішення про компенсації громадянам, у яких встановлено електроопалення.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає NNS.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, загальна сума компенсацій становитиме 1,4 мільярда гривень.

«Важливо, що це буде стосуватися не лише українців, які мають електроопалення, а й багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Наголошую, що людям не треба буде кудись ходити і носити довідки. Такі компенсації будуть автоматичні»,

— підкреслив Денис Шмигаль.

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Відповідну постанову Уряд ухвалив із доопрацюванням. Прем’єр-міністр відзначив, що компенсації для громадян, у яких встановлене електроопалення — це один із 8 кроків урядової стратегії з подолання тарифної кризи та створення справедливих правил на ринку газу.

Денис Шмигаль нагадав, що НКРЕКП встановила максимальний тариф на розподіл на рівні 1,79 грн за кубометр, а Уряд вже запровадив до кінця опалювального сезону максимальну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубічний метр.

«Ми підкреслювали, що це гранична ціна. Тобто, газопостачальні компанії можуть ставити ціну і менше, аби боротися за споживача. Вчора газопостачальні компанії опублікували свої ціни, і ми побачили, що дійсно є ціни, менші за 6,99 грн»,

— зауважив очільник Уряду.

Крім того, Прем’єр-міністр зазначив, що цього тижня мають фіналізувати меморандум щодо тарифів на опалення й гарячу воду з Асоціацією міст України. Також буде ухвалено рішення, яке дасть змогу не застосовувати штрафи чи пеню за невчасно сплачені газ і тепло у січні.

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