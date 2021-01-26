Газопостачальники почали оприлюднювати свої тарифи на лютий

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26 січня газопостачальні компанії мають оприлюднити свої ціни для побутових споживачів на лютий. Згідно з рішенням уряду, вони не мають перевищувати 6,99 грн за кубометр. Однак постачальники за власним рішенням можуть встановити і нижчу ціну.

Про це пише Газправда, передає NNS.

Нагадаємо, що газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього. Тобто в тих газопостачальників, які не оприлюднять свіжу, лютневу ціну сьогодні, формально діятиме січнева (вища) ціна.

Станом на вечір вівторка свої лютневі цінники оприлюднили понад 30 компаній. І пропозиції нижче граничної ціни справді є. Зокрема постачальник Megawatt запропонував ціну 6,88, «Агросинтез Трейдінг» - 6,88, Енергетичнi ресурси України – 6,90, Волиньелектро Збут – 6,97, а ETG.UA – 6,98 грн за кубометр.

Решта постачальників, котрі оприлюднили ціну станом на вечір вівторка, (зокрема й регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) запропонували 6,99 грн за кубометр.

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Нагадаємо, уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна діятиме не довше ніж до 31 березня.

Водночас Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

Група Нафтогаз уже заявила, що готова забезпечити необхідний ресурс для газзбутових компаній для потреб населення.

Держкомпанія повідомила, що продасть газ постачальникам для їх побутових споживачів навіть зі знижкою до ринкової ціни, але за умови, якщо газзбут-контрагент забезпечить верифікацію клієнтської бази. Це дозволить створити єдину державну базу даних, яка дозволить державі виокремлювати категорії вразливих споживачів і надавати цільову грошову допомогу, а не вводити додаткове регулювання ринку.

У випадку, якщо постачальник газу відмовиться постачати газ побутовим клієнтам за регульованою ціною, спрацює страховий механізм ринку — постачальник «останньої надії» (ПОН), яким є Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Відповідно до вимог законодавства, споживач може бути клієнтом ПОН до 60 днів. Протягом цього періоду споживач має знайти нового постачальника газу.

Список пропозицій газопостачальних підприємств у лютому 2021 року станом на 17:00 26 січня (ціни вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу. Адже за доставку газу споживачі сплачують облгазам напряму):