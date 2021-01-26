Без штрафів і з компенсацією: Шмигаль виступив у Раді щодо тарифів на комуналку

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Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватись не будуть, найближчим часом приймуть рішення, що штрафи і пеню за несплачені тепло і газ за січень не застосовуватимуть.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, виступаючи у Раді зі звітом щодо ситуації з тарифами, пише Економічна правда, передає NNS.

"По ситуації з тарифами. Уряд встановив максимальну граничну ціну на газ для населення та ОСББ на рівні 6,99 грн з ПДВ за кубометр газу. Тарифи на тепло і гарячу воду не будуит підвищуватись до кінця опалювального сезону - нам вдалось досягти певного консенсусу із владою на місцях, найближчим часом відбудеться його підписання",

- сказав прем'єр.

Також він нагадав, що після консультацій з урядом та нардепами НКЕРКП обмежило тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

"Ще одна ініціатива по розподілу і обслуговуванню газових мереж. Уряд спільно з парламентським комітетом ініціює прийняття законопроєкту про можливість укрупнення облгазів, введення спецрахунків та введення тимчасової адміністрації, що дисциплінує ринок розподілу газу і не дозволить монопольно підвищувати тарифи на розподіл",

- додав голова уряду.

Крім цього, Шмигаль ще раз запевнив, що штрафи та пеня за невчесно сплачені газ і тепло за січень не будуть застососуватись.

"Є така урядова ініціатива, ми також її приймемо на найближчому засіданні. Ми забезпечимо людей від нарахування штрафних санкцій або пені",

- запевнив він.

Також Шмигаль зазначив, що на найближчих засіданнях уряду приймуть рішення про компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення.

"Основним продуктом газорозподільчих компаній стане річний продукт за замовчуванням. Це те, над чим ми зараз працюємо із парламентським комітетом та газорозподільчими компаніями для того, щоб людям було зручно розраховувати тариф. Такі продукти мають бути представлені вже до початку цієї весни. Це оптимальне рішення, яке дозволяє розвивати ринок газу і встановити зрозумілі тарифи для людей",

- сказав прем'єр.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.