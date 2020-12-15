Рада повернула повноваження НАЗК, які скасував Конституційний суд

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Верховна Рада повернула повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, які 27 жовтня скасував Конституційний суд.

За законопроєкт у цілому проголосували 300 депутатів, передає Громадське, інформує NNS.

НАЗК знов дають право контролювати та перевіряти декларації посадовців і суддів, контролювати оприлюднення таких декларацій, моніторити спосіб життя посадовців, які вносять декларації.

Також агентство отримує право мати безпосередній автоматизований доступ до довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема таких, що містять інформацію з обмеженим доступом та адміністратором яких є держоргани, та користуватися державними засобами зв'язку.

Також уповноважені особи НАЗК отримують право:

безперешкодно входити до приміщень державних органів за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати необхідні документи та іншу інформацію, зокрема з обмеженим доступом, у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення;

отримувати письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, незалежно від форми власності.

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня він на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників та суддів у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації.

Також КСУ закрив доступ до е-декларацій чиновників, а для НАЗК скасував, зокрема, перевірку та моніторинг способу життя посадовців і суддів.

Раніше Верховна Рада також відновила кримінальну відповідальність за умисне декларування неправдивих відомостей та умисне неподання декларації. Але відповідальність не передбачає позбавлення волі за такі дії.