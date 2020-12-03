Вища рада правосуддя вирішила призначити "суддю Майдану" Кицюка довічним суддею

Вища рада правосуддя одноголосно рекомендувала призначити одіозного суддю Віктора Кицюка суддею Печерського суду довічно. Раніше саме Кицюк судив учасників Автомайдану за поїздки до Межигір'я, а сама ВРП сумнівалась у його доброчесності.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Громадське, інформує NNS.

Після голосування Вищої ради правосуддя рішення про призначення Віктора Кицюка має ухвалити президент.

За словами Маселка, члени ВРП не згадали фактів недоброчесності судді, а Олексій Маловацький навіть подякував Кицюку за високу оцінку роботи ВРП.

У 2017 році Вища рада правосуддя вже відмовлялась призначати Кицюка на посаду через його очевидну недоброчесність. Та три роки потому члени ВРП не виявили жодного факту, що завадило б судді отримати це призначення.

Водночас Віктор Кицюк, відповідно до бази активістів, є одним із 337 судів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану — забороняли мирні зібрання, обвинувачували активістів за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань. Зокрема Кицюк позбавляв учасників Автомайдану водійських прав.

За версією слідства, Кицюк виніс два завідомо неправосудні рішення, і саме за це Вища рада правосуддя позбавила його статусу судді. Сам Кицюк своєї провини так і не визнав, а пізніше Шевченківський суд Києва виправдав його.

У червні 2020 року Конституційний суд фактично скасував статтю 375 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення. Раніше з клопотанням про скасування цієї статті до КС звернулася група з 55 депутатів, більшість з яких — члени фракції «Опозиційна платформа — за життя». У рішенні КС йдеться, що не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, яке рішення судді є «неправосудним», а також не розкрито змісту сполучення «завідомо неправосудний».